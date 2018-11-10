Не отдавайте голос за марионеток! Обращение Порошенко к украинцам на Донбассе
Президент Петр Порошенко в Париже сделал заявление по псевдоголосованию, запланированного боевиками завтра на оккупированной части Донбасса.
Глава государства назвал выборы фейковыми и призвал украинцев, находящихся на захваченной территории, не принимать в них участие.
– Хочу обратиться к украинцам, которые вынуждены проживать на оккупированных территориях: не отдавайте свой голос, не участвуйте в фейковых выборах. Российская Федерация в традиционной для себя манере устранила сначала своих предыдущих марионеток, которые были непосредственно задействованы в убийствах, пытках, нарушении законодательства.
И сегодня Россия делает этот шаг только для того, чтобы выбрать уже назначенных ими следующих марионеток.
Украина будет жестко противодействовать этому. Украина будет принимать все меры, чтобы вернуть оккупированные Донбасс и Крым! – заявил Петр Порошенко.
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Уже скоро этот вопрос обсудит большая семерка. Петр Порошенко ожидает международных санкций за проведение псевдовыборов.
К слову, Петр Порошенко заявил, что мир все больше поддерживает решение о предоставлении томоса украинской церкви.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!