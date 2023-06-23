Не шевелятся по несколько суток на позиции! Как работают снайперы на передовой

Они – элита среди военных, потому что каждый их выстрел может отправить на концерт Кобзона как рядового пехотинца, так и какого-нибудь важного офицера. Снайперы, защищающие Запорожское направление, постоянно совершенствуют свои навыки, чтобы точно и неожиданно бить врага. Бойцы уже овладели натовским оружием и тактикой маскировки, которую усовершенствуют, учитывая реальные боевые обстоятельства.

Он не скрывает откуда родом, но скрывает лицо, потому что там остались родные. Потому и взялся за оружие, – говорит инструктор снайперов с псевдо Чечен.

У других метких стрелков, собравшихся на полигоне ради выучки, мотивации тоже хватает. Так что и рука не дрожит. Воин с жутким псевдо Смерть на войне с марта прошлого года. Хотя до этого не держал оружие в руках. Искусством снайпера овладел за несколько месяцев. Защищал Харьковщину и Запорожье. Сейчас, дескать, методично сокращает поголовье вражеской орды.

37-летний снайпер признается, что самое сложное – это даже не армейские физические нагрузки, а длительное выжидание вражеского лба из-за укрытия.

— Ты приходишь, ложишься в посадку и лежишь, наблюдаешь – бывает и стуками. Даже шевельнуться нельзя, по тебе ползет живая природа, тебя кусают, тебя грызут. Но шевелиться тебе нельзя, – сказал Смерть.

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