Не получилось сразу – нужно пробовать снова: Верещук призвала херсонцев эвакуироваться

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук советует жителям Херсона эвакуироваться всеми возможными маршрутами, в том числе через временно оккупированный Крым.

– Да, там много блокпостов, это очень тяжело. Уехавшие из Херсонской области могут рассказать, как это сделать. Местные власти помогают, мы помогаем. То, что люди говорят, что им не удается, это не значит, что не нужно снова пробовать! – заявила она в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире национального телемарафона.

Она подтвердила, что, по неофициальным данным, стоимость места в эвакуационном транспорте стоит от 15 000 до 20 000 грн, поэтому правительство делает все для того, чтобы были бесплатные места и автобусы для эвакуации даже на маршрутах, которые официально не открыты.

– Я надеюсь, что вскоре увижу херсонцев, которые воспользовались такими эвакуационными маршрутами, – подытожила Верещук.

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