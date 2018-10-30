Родильный в детской больнице и 30-летнее оборудование. Как рожают на Прикарпатье

В Украине с перинатальными центрами настоящая беда. Программу громко презентовали еще в 2010 году, а открыто единицы и те не все работают.

В большинстве регионов дело замерла на уровне строительства, а то и проекта. К примеру, на Прикарпатье за ​​год рождается до 40 недоношенных малышей, более полутысячи имеют патологии и всех детей выхаживают в небольшом центре, где не хватает аппаратуры и мест.

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Деньги на строительство нового просят не первый год, но тщетно. Поэтому о новейших медицинских технологиях и родильных залов, на Прикарпатье роженицы только мечтают.

Женщин с патологиями беременности размещают по восемь в комнате. На 8 палат только 3 санузла и один душ.

О том, на что жалуются на Франковщине – на Буковине только мечтают. Перинатального центра здесь вообще нет. Родильный реконструируют уже 5 лет. Между тем женщины рожают в детской больнице.

Вчера Факты ICTV писали, почему онкобольные умирают в очереди, потому что им в Украине не делают операции.

Опубликовано Октябрь, 30 в 10:52



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