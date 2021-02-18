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Не хватает медиков и кислорода: на Прикарпатье разворачивают мобильный Covid-госпиталь

В Ивано-Франковской области катастрофически не хватает не только коек, но и больниц для больных коронавирусом.

На совещании по чрезвычайным ситуациям, с участием главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, шла речь о развертывании первого в Украине мобильного госпиталя на 600 мест.

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Однако, даже при условии создания дополнительных мест, в области катастрофически не хватает медицинского персонала и кислорода для дополнительных коек.

Госпиталь на 250 дополнительных мест обещают создать на базе Богородчанской больницы, там уже освободили гинекологическое отделение, теперь больных срочно выписывают из неврологии.

О том, что в больнице будет коронавирусный госпиталь сообщили накануне, до этого здесь было выделено 80 коек для больных Covid-19 и всего шесть реанимационных мест на четыре этажа.

Медицинский директор Оксана Зинчич говорит, что инспекция просто поставила перед фактом, несмотря на то, что в больнице нет кислородной станции и некуда переводить тяжелобольных.

— Четверо или пятеро больных с инсультом только поступили. Будем договариваться с центральной городской больницей о переводе их туда, всех остальных выпишем домой на амбулаторное наблюдение и лечение, — говорит Оксана Зинчич.

18 февраля на Прикарпатье очередной антирекорд по количеству больных, почти 800 новых случаев Covid-19. Госпитализируют каждые сутки в четыре раза больше чем в прошлом месяце.

За критической ситуации в области, больных с Ивано-Франковщины транспортируют в больницы Львова и Львовской области.

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