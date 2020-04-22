Не хватает на зарплаты и медикаменты. Стационар на Волыни недополучил деньги

23 млн грн, но лишь половина от необходимых денег. Так Национальная служба профинансировала единственный на Волыни стационар для лечения больных туберкулезом. Этих средств, говорят медики, на зарплату работникам не хватит, не говоря уже о качественной терапии.

Профильные чиновники проблемы не видят и, по их мнению, сумма для этого заведения вполне достаточная. В свою очередь врачи обратились к президенту.

И министр здравоохранения Максим Степанов признал, что около тысячи больниц недофинансированы, и в этом году получат меньше денег чем в 2019 году.

В больнице взялись улучшать условия, ремонтируют палаты, и помещения, до которых десятки лет не доходили руки. И из-за недостатка финансирования теперь все работы под вопросом.

Факты ICTV ранее писали о том, как изменится украинская медицина.

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