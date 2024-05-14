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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Не хватает сил, поэтому масштабы будут меньше: Белесков о наступлении РФ на Харьковщине

Поскольку Россия раньше начала наступление, чем планировала, то оккупантам не хватает живой силы на фронте в Харьковской области.

Об этом в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку во время эфира общенационального телемарафона Єдині новини сообщил старший аналитик фонда Вернись живым Николай Белесков.

— С точки зрения оценок и ожидания российского наступления самое главное, что надо отметить, что предварительно говорилось о конце мая-начале июня. Россияне начали раньше и они не довели группировку до тех цифр, которые назывались ГУР, потому что там считали, что россияне перейдут к активным действиям имея 50-70 тыс. человек, сейчас, по оценкам, они имеют 30-35 тыс., — сказал он.

Наступление РФ на Харьковщине

Он отметил, что поскольку РФ имеет меньше сил и средств, чем планировала — масштабы наступления будут меньше.

— А дальше, если у них будут большие успехи, чем они ожидали, то они будут наращивать усилия, перебрасывать ресурсы с других направлений. Если им удастся отвлечь наших сил больше именно на Харьковщине, то понятно усилится давление на других направлениях, — добавил Белесков.

По мнению аналитика, пока Харьковщина не является основным направлением удара и цели у врага ограничены — создать плацдарм северо-восточнее Харькова и угрожать артиллерией городу, а также захватить и укрепиться в Волчанске.

— Да, сейчас их цели ограничены, но ничто им не мешает дополнительно перебросить силы, если они будут видеть успехи именно на этом направлении, вместо того, чтобы атаковать нас интенсивно на тех уже ключевых операционных направлениях, которые были до 10 мая, — подчеркнул он.

Напомним, что в понедельник, 13 мая, российские оккупанты совершили 11 атак, пытаясь прорваться на Харьковском направлении, и имели частичный успех.

Война в Украине, Харьков, Харьковская область
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