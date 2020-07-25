Не выдержали тросы: в Одессе снова не удалось поднять затонувший танкер Delfi

В Одессе восстановили работы по подъему затонувшего танкера Delfi. Судно никак не удается перевернуть, ведь оно лежит на боку.

Второй день подряд на пляже Дельфин пытаются поднять танкер Delfi, который прибило к волнорезу 9 месяцев назад. Операцией занимается представитель судовладельца, железный трос завели на судно, а концы зафиксировали на двух буксирах Балкис и Австралия.

Впрочем, и на этот раз судовладельцу не удалось поднять судно на киль, стальные тросы не выдержали и порвались.

Такая же неудача была и неделю назад, когда впервые попытались снять Delfi с волнореза. Все эти 9 месяцев с танкера вытекают остатки нефтепродуктов, и каждый раз выбросов все больше.

Сегодня было зафиксировано загрязнение морской акватории — 7500 метров. Пятно пошла на пляж, на песок, — Виталий Караулов, государственная экологическая инспекция в Одесской области.

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Вокруг Delfi установили дополнительное боновое кольцо, чтобы не допустить загрязнения моря.

Несколько дней продолжались подготовительные подводные работы, чтобы предоставить судну плавучести. Осложнило работу и каменистое и неглубокое дно, за которое цеплялся последний трехсот метровый трос.

Это и замедляло работу. Сегодня последний срок выполнения работ судовладельцем.

Представитель судовладельца заявил, что постарается договориться о продлении срока эвакуации танкера. Delfi надеяться поставить на киль до 10 августа, а через две недели забрать из городского пляжа.

21 ноября из-за шторма у берегов Одессы получил повреждения и начал тонуть иностранный танкер Delfi под флагом Молдовы, предназначенный для дозаправки топливом судов, стоящих на рейде.

Известно, что загрязнение воды в 53 раза превышало норму.