Не заплатил – не пользуешься. Киевводоканал отключает воду должникам

В Киеве злостных неплательщиков за пользование водой все чаще начали отключать от канализации. Такой крайний способ довольно действенный, говорят в Киевводоканале. Ведь довольно часто письма и СМС-сообщение с просьбой погасить долги за пользование водой люди игнорируют месяцами, а иногда и годами.

Коммунальщики объясняют: в течение года человек не шел на контакт и никак не реагировал на сообщения. Не открыли дверь и сегодня. Поэтому после последнего предупреждения за дело взялась спецбригада. С крыши дома в канализационную трубу заводят чоп и наблюдая на мониторе перекрывают водоотведения именно из квартиры где накопились долги. Соседи дискомфорта не испытывают, уверяют в водоканале.

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Сейчас в столице потребители задолжали за воду более 800 млн. грн. Большинство из них – это именно жители многоквартирных домов. Ежемесячно должникам направляют 20 тыс. писем и смс-сообщений с просьбой уплатить деньги. Многие, получив последнее предупреждение реагируют мгновенно – и таки гасят долги.

Отключенный от канализации имеет два варианта – не пользоваться водой и услугами вообще, или же все-таки погасить долг и услугу подключения – это стоит почти 2 тыс. гривен.

К слову, увеличение алиментов и пеня для должников: в силу вступил новый закон.

Опубликовано Сентябрь, 27 в 17:43



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