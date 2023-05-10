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Кристина Венгеляускайте, Журналист Факты ICTV

Не сдался врагу ценой жизни: история бойца Нацгвардии, убитого в плену

Военнослужащий НГУ Александр вернулся из Израиля, как только в Украине началась полномасштабная война. Боец с позывным Партизан оборонял донецкое направление. 23 декабря он был ранен и взят в плен: украинский дрон снял, как вагнеровец забрал у Александра оружие, документы и сигареты, и как только их докурил – расстрелял пленного.

Вернуть тело удалось неделю назад, узнала Александра жена по двум татуировкам – там были имена детей. Боец отдал за Украину самое ценное – свою жизнь.

Жена бойца Елена Дубовик хочет только одного: чтобы убийство ее мужа признали военным преступлением, а убийцу-труса наказали. Своего любимого запомнила всегда улыбающимся смельчаком.

— Он был ранен и взят в плен, и, по сути, россияне должны были предоставить ему медицинскую помощь, — отметила Елена Дубовик.

Найти тело и вернуть его удалось благодаря Ярославу Скрипнику и его побратимам. Он отметил, что наши защитники до последнего вели тяжелое сражение, а Партизана расстреляли из-за того, что он так и не сдался врагу.

Война в Украине, Нацгвардия, ЧВК Вагнера, полон
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