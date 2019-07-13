Не сломался за 4 года тюрьмы: Сенцов отметил свое 43-летие за решеткой

В российской колонии ему сидеть по приговору еще 14 лет. Несмотря на протесты мирового сообщества и 145 дней голодания президент Путин его не освободил. Сегодня украинский режиссёр Олег Сенцов в северной российской колонии Лабытнанги отмечает свой 43 день рождения.

4 года с 43 своей жизни Олег Сенцов провел в российской тюрьме. За его освобождение выступали и мировые политики, и простые граждане. Это оказалось длинной дистанцией, многие уже устали. Но есть и те, кто не оставляет дело напоминать миру о политических заключенных Кремля – ​​в частности об украинском режиссёре Олега Сенцова, у которого сегодня день рождения.

Читайте: Экс-депутат Госдумы и сестра Сенцова получили украинское гражданство

Российские спецслужбы обвинили Сенцова якобы в организации теракта, сам Олег утверждает – его задержала ФСБ, пытками выбивали признание, но режиссер себя не оговорил. Доказательства в суде были сфальсифицированными, однако вердикт уже был написан в Кремле – 20 лет колонии строгого режима.

Сенцова этапировали на север, в Лабытнанги, в Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва стремилась скрыть его от мира, но благодаря неравнодушным, за последний год на театральной сцене поставили пьесу Сенцова Номера. Сейчас идет работа над одноименным фильмом, который обещают показать в следующем году.

С Олегом Сенцов творческая группа согласовала немало вопросов по кинокартине. Надеются, что фильм будет участвовать во многих международных кинофорумах.

Также в этом году вышел сборник рассказов Сенцова Жизня, которую презентовали на книжном арсенале. В Германии Франции, Англии, Латвии, США и конечно же Украины пройдут акции Save Олег Сенцов.

Кинопродюсер Анна Паленчук говорит – недавно Сенцова посещал его адвокат. Олег и дальше плодотворно работает, пишет рассказы, и его друзья надеются, что вскоре он порадует своими новыми произведениями. Вероятно, не всё сейчас так, как виделось 4-5 лет назад. Но Олег Сенцов пока не сломался и является примером для других.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины в очередной раз призвало Россию освободить политзаключенного Олега Сенцова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.