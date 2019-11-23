Не сможем это простить. Украина почтила память жертв голодоморов

В Украине отмечают День памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов. Советский режим замордовал миллионы невинных жертв голодом только за то, что они украинцы.

По всей стране 23 ноября проходят акции памяти. Прежде чем прийти к мемориалу на официальные мероприятия президент Владимир Зеленский вместе с женой положили колоски к знаку жертв Голодомора на Михайловской площади. Его речь была не долгой. Президент пообещал, что это преступление никогда не будет забыто.

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Вместе с президентом на мероприятия пришли премьер, спикер, политики, общественные и культурные деятели, представители духовенства различных конфессий. Они провели совместный молебен.

У памятника девочке дипломаты зарубежных стран поставили свечу, а посольство США в Twitter еще раз отметило, что Голодомор – это преступление против человечества.

Голодомор был геноцидом, призванным сломить волю украинцев, такое заявление Джастина Трюдо, премьер-министра Канады.

После минуты молчания и возложение свечей от официальный делегации, к монументу пошли сотни обычных украинцев. Многие пришли с детьми, чтобы они с детства понимали, что об этом нужно помнить.

Напомним, в День памяти жертв Голодомора, 23 ноября, Украина чтит память жертв искусственного голода 1932−1933 годов.

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