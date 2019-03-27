Не нашел в магазине соус: американец открыл фермерский бизнес в Украине

Чип Тейлор – американский миссионер, который приехал в Украину помогать наркозависимым, ныне в Хмельницком ведет успешный фермерский бизнес. Помидоры, зелень, салаты – все органическое. Причина: он не нашел на украинских прилавках мексиканский соус – и решил заняться его производством.

Его небольшой участок существенно отличается от наших традиционных огородов. У его дома задействован каждый клочок. И напоминает, земля живая, и ее не стоит отравлять химическими удобрениями. За это почва ему благодарят огромным урожаем, всего из нескольких грядок собирают до полтонны помидор. На самом деле, утверждает американский земледелец, у него нет никакого секрета – только труд и уважение к земле.

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Чип был далек от земледелия. В миссионерских делах вместе с женой-украинкой оказался в селе в Хмельницкой области. Здесь и остались. Развитое за 3 года хозяйство позволяет не только прокормиться, но и приносит доход. А еще из собственных томатов Чип готовит мексиканский соус сальсу, которого не смог найти в украинских магазинах.

Килограмм помидоров с фермы Чипа в прошлом году стоил около 20 грн – магазинные продавали почти по 30. Популярне зелень – руккола, шпинат, салат, токийская лук, кинза.

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