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Факты / Видео / Украина

Не обращают внимания даже на Пасху. Российские боевики 12 раз обстреляли ВСУ

Российские наемники не перестают бить по нашим позициям даже в праздники. По данным штаба ООС оккупанты 12 раз открывали огонь по украинским военным.

Стреляли из крупнокалиберных минометов и пулеметов у населенных пунктов Пивденное, Шумы, Пески, Талаковка и Новгородское.

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В районе Водяного и Майорского российско-оккупационные войска использовали беспилотники.

Также, к сожалению, во время обстрелов получил ранение один наш боец. По состоянию на утро 2 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Задержание итальянца, который воевал на Донбассе

В Италии задержали наемника РФ, который воевал на Донбассе. Им оказался 50-летний бывший полицейский из города Кальяри.

Задержанный попал в поле зрения украинских правоохранителей еще в 2015 году во время расследования участия итальянских наемников в пророссийских незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины.

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