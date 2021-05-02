Не обращают внимания даже на Пасху. Российские боевики 12 раз обстреляли ВСУ
Российские наемники не перестают бить по нашим позициям даже в праздники. По данным штаба ООС оккупанты 12 раз открывали огонь по украинским военным.
Стреляли из крупнокалиберных минометов и пулеметов у населенных пунктов Пивденное, Шумы, Пески, Талаковка и Новгородское.
В районе Водяного и Майорского российско-оккупационные войска использовали беспилотники.
Также, к сожалению, во время обстрелов получил ранение один наш боец. По состоянию на утро 2 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Задержание итальянца, который воевал на Донбассе
В Италии задержали наемника РФ, который воевал на Донбассе. Им оказался 50-летний бывший полицейский из города Кальяри.
Задержанный попал в поле зрения украинских правоохранителей еще в 2015 году во время расследования участия итальянских наемников в пророссийских незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины.