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Опасная коллизия: 8 тыс. преподавателей медвузов не имеют права лечить больных

В Украине 8 тыс. преподавателей медицинских вузов не имеют права предоставлять врачебную помощь. Это несмотря на то, что сейчас в больницах не хватает квалифицированных специалистов и все силы медиков возложенные на борьбу с коронавирусом.

Ситуацию усугубил второй этап медицинской реформы, который превратил лечебные учреждения на некоммерческие предприятия. Теперь медицинские вузы должны платить больницам, чтобы их квалифицированные специалисты могли там попрактиковаться.

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До 1 апреля преподаватели практиковались в тех медучреждениях, где размещались их кафедры. Больница с вузом заключала договор, и все были в плюсе.

Медучреждение получало консультации квалифицированных профессоров, доцентов, а те могли совершенствовать теорию на практике, практически работать со студентами. Сейчас же больницы стали некоммерческими учреждениями и безвозмездно предоставлять помещения под кафедры им невыгодно.

Сейчас врачебной практикой занимаются 1,5 тысячи специалистов, это те, которые работают в больницах по совместительству.

На днях в Верховной Раде наконец приняли дополнительный законопроект, который позволяет педагогам практиковаться в медучреждениях, даже если договора между его вузом и больницей нет.

Текст закона еще не опубликовали, и в силу он еще не вступил. К тому же действовать изменения будут только два года и это временное решение проблемы, жалуются преподаватели.

Недостаток медиков в Харькове

В Харькове искать медиков пришлось по всему региону. Больные коронавирусом остались фактически один на один с болезнью.

После столкновений под диспансером, когда чернобыльцы не пускали скорые с больными на Covid-19, в реанимации не оставалось ни одного анестезиолога. Испугались и уволились даже те, кто до этого дал согласие медсестры, санитарки.

Как и в 2014 году вся надежда на добровольцев — волонтеры бросили клич в соцсетях и такой реакции не ожидали даже они. На помощь вызвались прийти те, кто годами не работал по специальности или же интерны вузов.

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