Опасная стадия. Как мир борется с Covid-19 и как граждан мотивируют вакцинироваться

Мир продолжает бороться с пандемией коронавируса. Страны активно вакцинируют свои граждан и продолжают устанавливать карантинные правила.

По данным ВОЗ, на планете уже зарегистрировали более 4 млн смертей от вируса.

— Мир сейчас находится на опасной стадии пандемии. Мы прошли трагический показатель в 4 млн зарегистрированных смертей от коронавируса на планете. И некоторые страны с высоким процентом вакцинированных первой дозой готовятся в течение следующих месяцев развернуть кампании повторной вакцинации, тогда как другие государства в каждом регионе мира переживают пик — и смертности, и госпитализаций, — отметил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

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Самая сложная ситуация, несмотря на интенсивную вакцинацию, сохраняется в Индии и Южной Америке. Кроме того, ежедневно бьет антирекорды и Россия. По последним данным, в стране 734 смерти и 25 тыс. заражений в сутки.

Хотя есть и позитивные новости. Великобритания планирует разрешить полностью вакцинированным путешественникам приезжать в страну и не отбывать самоизоляцию.

А в США успешно работают различные поощрения за вакцинацию от коронавируса. В штате Колорадо многодетная мама выиграла $1 млн в лотерее, деньги по инициативе губернатора разыгрывали среди тех, кто сделал прививку.

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