Опасные горные реки: почему в Ивано-Франковске нет ни одного места для купания

Из-за пренебрежения элементарными правилами безопасности только за последнюю неделю на водоемах Украины утонуло более 100 человек.

Последние трагические случаи произошли в Ивано-Франковске, там вода унесла жизни детей.

На пляжи города вышли патрули, чтобы проводить разъяснительную работу. К тому же, во Франковске хотят ввести штрафы 50 тыс. грн для тех, кто будет купаться в необустроенных местах, но вот обустроенных там нет.

Берег реки Быстрицы Солотвинской — едва ли не самое популярное место отдыха жителей Ивано-Франковска.

Несколько дней назад 14-летний мальчик прыгнул с обрыва и не выплыл.

Днем ранее 12-летнюю девочку буквально под берегом затянуло в водоворот. Спасти ее медикам не удалось.

Здесь всегда людно, сейчас на месте трагедии желающих охладиться в горном потоке немного: часть боится, часть перешла на другое место.

— Я их туда не пускаю, они у берега. Если они хотят туда немножко дальше, то иду с ними плавать, — говорит жительница Ивано-Франковска Ульяна.

Люди напуганы и возмущены, так как на реке нет ни одного обустроенного места для отдыха. Только кучи веток, которые нанесло еще прошлогоднее наводнение, их не вывезли.

— Здесь всегда очень-очень много людей и удивительно, что раньше здесь не было ни одной спасательной службы, никакой медицинской сестры, которые могли бы быстро оказать медицинскую помощь, — говорит местная жительница Оксана.

Мэр пошел другим путем и запретил купаться в необустроенных местах. Штраф за нарушение — 50 тыс. грн.

Пока на реке не штрафуют, зато появились спасатели и городская стража.

Франковск опоясывают две горных реки: Быстрица Надворнянская и Быстрица Солотвинская, а мест для отдыха действительно нет, признает мэр.

Их и не может быть, потому что реки опасны, здесь постоянные наводнения. Ежегодно бешеный поток просто смывает пляж, который пытаются хоть как-то упорядочить.

Расчистить русло от деревьев и бревен, которые нанесла вода, также не могут, уверяет мэр, потому реки на балансе водного хозяйства.

Вмешиваться в их работу — противозаконно. Следовательно, ни одного обустроенного пляжа нет во всей области.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.