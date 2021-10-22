Опасные трансжиры: где содержатся и какие заболевания провоцируют
За год украинец съедает в среднем 6 кг трансжиров. Это очень плохой показатель, ведь из-за этого граждане чаще болеют диабетом, сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями. А еще это влияет на способность продолжать род.
Источник этих вредных веществ — хлеб, печенье, конфеты, шоколад, мороженое, чипсы и все продукты, содержащие растительное, пальмовое масло, кондитерский жир. Особенно опасно гидрогенизированное масло.
Благодаря использованию таких трансжиров продукты имеют более длительный срок годности. Но негативная сторона — вред для здоровья.
Всемирная организация здравоохранения призывает стран-участниц отказаться от использования трансжиров в пищевой промышленности уже до 2023 года.
Немало европейских государств, особенно скандинавы, это уже делают. В Украине же пока действует приказ Минагрополитики, который разрешает добавлять в шоколадные изделия растительные жиры, в том числе и пальмовое масло, но не гидрогенизированное.
Чтобы уберечься от негативного влияния трансжиров, важно отказаться от таких продуктов и придерживаться принципа здорового питания. Сладости и выпечку лучше готовить самому по старым рецептам из самых простых продуктов.