Опаснее, чем Petya. Украине грозит новая масштабная кибератака
Украина и ее гражданам грозит новая масштабная кибератака.
По информации Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО, она может нанести гораздо больше вреда, чем вирус Petya в 2017-м.
В то же время в опасности оказались не только учреждения и предприятия, которые используют почту Microsoft Exchange, но и простые украинцы, которые пользуются продуктами этой компании.
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В СНБО уверяют, что государственные органы готовы к новым киберугрозам.
Частному сектору и простым украинцам, чтобы уберечься от возможной атаки, необходимо немедленно обновить системы и проверить свои компьютеры и серверы. В этом помогут лицензионные антивирусы.
Также стоит помнить простые, но действенные правила:
- игнорировать сомнительные сайты в сети;
- не открывать подозрительные сообщения;
- не делиться конфиденциальной информацией.
Угроза РФ
В НАТО напомнили об угрозах, которые исходят от РФ.
В частности, представители Альянса вспомнили и о кибератаках.
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