Опаснее, чем Petya. Украине грозит новая масштабная кибератака

Украина и ее гражданам грозит новая масштабная кибератака.

По информации Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО, она может нанести гораздо больше вреда, чем вирус Petya в 2017-м.

В то же время в опасности оказались не только учреждения и предприятия, которые используют почту Microsoft Exchange, но и простые украинцы, которые пользуются продуктами этой компании.

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В СНБО уверяют, что государственные органы готовы к новым киберугрозам.

Частному сектору и простым украинцам, чтобы уберечься от возможной атаки, необходимо немедленно обновить системы и проверить свои компьютеры и серверы. В этом помогут лицензионные антивирусы.

Также стоит помнить простые, но действенные правила:

игнорировать сомнительные сайты в сети;

не открывать подозрительные сообщения;

не делиться конфиденциальной информацией.

Угроза РФ

В НАТО напомнили об угрозах, которые исходят от РФ.

В частности, представители Альянса вспомнили и о кибератаках.

Подробнее о угрозах РФ читайте на Фактах ICTV.

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