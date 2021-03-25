Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Опаснее, чем Petya. Украине грозит новая масштабная кибератака

Украина и ее гражданам грозит новая масштабная кибератака.

По информации Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО, она может нанести гораздо больше вреда, чем вирус Petya в 2017-м.

В то же время в опасности оказались не только учреждения и предприятия, которые используют почту Microsoft Exchange, но и простые украинцы, которые пользуются продуктами этой компании.

Читайте: Российская кибератака на США могла задеть сотни компаний в Германии

В СНБО уверяют, что государственные органы готовы к новым киберугрозам.

Частному сектору и простым украинцам, чтобы уберечься от возможной атаки, необходимо немедленно обновить системы и проверить свои компьютеры и серверы. В этом помогут лицензионные антивирусы.

Также стоит помнить простые, но действенные правила:

  • игнорировать сомнительные сайты в сети;
  • не открывать подозрительные сообщения;
  • не делиться конфиденциальной информацией.

Угроза РФ

В НАТО напомнили об угрозах, которые исходят от РФ.

В частности, представители Альянса вспомнили и о кибератаках.

Подробнее о угрозах РФ читайте на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Следствие дипломатической войны — Данилов о критике Covid-вакцинации
Следствие дипломатической войны — Данилов о критике Covid-вакцинации
Жизнь человека — на первом месте: Данилов не исключает всеукраинского локдауна
Жизнь человека — на первом месте: Данилов не исключает всеукраинского локдауна
Зеленский ввел в действие решение о реорганизации органов СНБО
Зеленский ввел в действие решение о реорганизации органов СНБО
Термин Донбасс навязывает РФ: секретарь СНБО просит избегать это слово
Термин Донбасс навязывает РФ: секретарь СНБО просит избегать это слово
Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма
Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма
Зеленский ввел в действие решение СНБО о национализации Мотор Сичи
Зеленский ввел в действие решение СНБО о национализации Мотор Сичи
Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях
Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях
Российская кибератака на США могла задеть сотни компаний в Германии
Российская кибератака на США могла задеть сотни компаний в Германии
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка