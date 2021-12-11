Опасный дрифт в Одессе: как власть борется с горе-любителями и что советуют эксперты

В Одессе все больше набирает популярность дрифт среди любителей. Правда, такой экстрим проходит не на оборудованном треке, а на городских дорогах.

Сергей Губанов, профессиональный дрифт-пилот с многолетним стажем, называет таких водителей своевольниками. Ведь они подвергают опасности людей.

Чтобы обезопасить жителей, на самых популярных локациях, власти Одессы обустроили четыре так называемых берлинских антидрифтерских подушки, которые должны ограничивать скорость экстремалов. А вместе с патрульной полицией установили 9 камер автоматической фиксации скорости. Это, по мнению мэрии, несколько умерит любителей погонять.

Но, по мнению профессиональных спортсменов, более действенный вариант — создать специальную площадку, которая стала бы альтернативой городским улицам.

– Есть недостроенная дорога на шестом километре, где даже проводятся соревнования по дрифтингу. Но возможно нужно выделить землю где-нибудь за городом для строительства гоночного трека. Это может быть такая аттракция туристическая и экономичная, – говорит транспортный эксперт Петр Обухов.

Умерить любителей экстрима на дорогах должно усиление ответственности. Ибо небольшие штрафы их не пугают. Поэтому в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, предусматривающий за превышение скорости в населенных пунктах увеличение взысканий.

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