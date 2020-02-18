Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Происшествия

Опасный лед: на водоемах Харьковщины за сутки утонули три человека

На водоемах Харьковщины за последние сутки погибли три человека. Одна из трагедий произошла в городе Богодухов, под лед провалились двое рыбаков, спасти удалось лишь одного, второй утонул почти мгновенно. Еще один случай произошел в селе Ольховка, там в ледяной воде оказались трое рыбаков, к счастью, всех их спасатели достали из проруби живыми.

Самая ужасная трагедия произошла в Лозовой, там накануне в ледяной воде погибли двое школьников, еще одного мальчика спас случайный прохожий. Во время школьного карантина дети гуляли на одном из водоемов города, хрупкий лед не выдержал и дети провалились. Детали в сюжете Татьяны Доцяк.

Напомним, на Харьковщине собака напала на 4-летнего ребенка. От полученных повреждений мальчик погиб.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Лозовой трое школьников провалились под лед – двое из них погибли
В Лозовой трое школьников провалились под лед – двое из них погибли
Газ для автомобиля: в чем главная опасность
Газ для автомобиля: в чем главная опасность
Кровь залила весь двор. Ротвейлера, загрызшего ребенка, усыпили
Кровь залила весь двор. Ротвейлера, загрызшего ребенка, усыпили
На Харьковщине ротвейлер загрыз 4-летнего мальчика
На Харьковщине ротвейлер загрыз 4-летнего мальчика
На Харьковщине столкнулись ВАЗ и Lanos – пятеро погибших
На Харьковщине столкнулись ВАЗ и Lanos – пятеро погибших
В центре Днепра взорвали автомобиль
В центре Днепра взорвали автомобиль
На металлобазе в Киеве кран раздавил мужчину
На металлобазе в Киеве кран раздавил мужчину
Затащил в гараж и пытал до утра: в Киеве судят мужчину за убийство бывшей
Затащил в гараж и пытал до утра: в Киеве судят мужчину за убийство бывшей

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка