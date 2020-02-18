Опасный лед: на водоемах Харьковщины за сутки утонули три человека

На водоемах Харьковщины за последние сутки погибли три человека. Одна из трагедий произошла в городе Богодухов, под лед провалились двое рыбаков, спасти удалось лишь одного, второй утонул почти мгновенно. Еще один случай произошел в селе Ольховка, там в ледяной воде оказались трое рыбаков, к счастью, всех их спасатели достали из проруби живыми.

Самая ужасная трагедия произошла в Лозовой, там накануне в ледяной воде погибли двое школьников, еще одного мальчика спас случайный прохожий. Во время школьного карантина дети гуляли на одном из водоемов города, хрупкий лед не выдержал и дети провалились. Детали в сюжете Татьяны Доцяк.

Напомним, на Харьковщине собака напала на 4-летнего ребенка. От полученных повреждений мальчик погиб.

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