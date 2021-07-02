Опасный рекорд: в Киеве мужчина на моноколесе разогнался быстрее авто

В Киеве мужчина разогнался на моноколесе до 60 км/ч.

Его снял на видео один из водителей, который был рядом. На видеозаписи видно, что мужчина едет по бульвару Перова в Днепровском районе, обгоняя даже легковой автомобиль.

Хотя 24 июня КГГА и операторы проката электросамокатов подписали меморандум, который вводит ограничения на пользование личным электротранспортом.

Согласно новым ограничениями, законом будут регулироваться пять основных пунктов:

Зоны передвижения;

Ограничение скорости движения;

Ограничение точек старта и финиша;

Идентификационные номера и страхование;

Передача городу данных о пользовании.

Теперь в черте города на арендованном электросамокате можно разгоняться максимум до 20 км/ч.

Запрещено будет передвигаться по некоторым зонам, в которых электротранспорт будет автоматически выключаться.

Это пешеходный Подол, часть улицы Сагайдачного, Пейзажная аллея, Байковое и Лукьяновское кладбище.

Полный перечень запрещенных зон можно посмотреть на карте от КГГА.

Детали о других ограничениях на пользование электросамокате читайте в нашем материале.

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