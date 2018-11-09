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Опасность или польза? Как правильно употреблять полуфабрикаты

Украинцы все чаще экономят на приготовлении пищи. В конце концов в магазине сейчас замороженных полуфабрикатов так много, что глаза разбегаются. Мы давно привыкл, что там есть вареники или пельмени. Сейчас же можно купить и замороженные голубцы, сырники, блины, котлеты.

Диетологи говорят – замороженные овощи и фрукты своих полезных свойств не теряют. И употреблять их даже полезно.

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Эксперты говорят – лучше всего поддаются заморозке овощи, фрукты и ягоды. В герметичной упаковке их можно хранить до 2 лет. Мясо, птица и рыба до 12 месяцев. Все продукты нельзя размораживать дважды. Потому что после первой разморозки в пище уже начинают распространяться бактерии. И советуют людям прежде всего обращать внимание на внешний вид и то, что написано на упаковке. Особенно это касается полуфабрикатов.

Полуфабрикаты диетологи советуют есть не чаще двух раз в неделю. И все же советуют не лениться и готовить такие блюда самостоятельно.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как изменятся цены на продукты.

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