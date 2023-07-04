”Недострана” и безграничная любовь к России: последние самые громкие языковые скандалы

Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови через Россию страна знала своих антигероев.

После огласки таксиста-ценителя российских песен уволили, посетили и сотрудники СБУ. Мужчина записал видеообращение, извинился, заявил, что он патриот Украины, а тогда просто разозлился.

Шокирует, что, несмотря на 9-й год кровавой войны, многочисленных погибших, разрушенные и затопленные города и уничтоженные судьбы, до сих пор есть те, кто потребляет русское. Именно поэтому Харьков называют “ватным”, хотя город не опозорился в 2014, стал стеной в 2022, а горожане отдают жизнь за свободу.

Но ценители русских песен есть не только в Харькове. В Киевской области в караоке поют Лепса, который обещал россиянам платить миллион за подбитый украинский танк. А вот в Одессе двум женщинам, называвшим себя “коренными одесситками”, не понравился украинский репертуар уличных музыкантов. Более того, есть такие, кто любит агрессора несмотря ни на что, даже в затопленном россиянами Херсоне, чей дом до краев в воде.

Радует, что такой “ваты” совсем немного по сравнению с теми, кто всячески поддерживает борьбу Украины против российской агрессии. Военнослужащий Вооруженных Сил Василий Белоус радуется, что настоящие патриоты есть повсюду, и что наша молодежь в основном реагирует на русское, как на красную тряпку.

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