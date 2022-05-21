Недооценили нас: военные о разбитых россиянах под Белогоровкой

Благодаря нашим артиллеристам российские солдаты буквально сгорели на работе. Только за три дня украинские армейцы уничтожили тысячу российских военных, сожгли около сотни единиц техники.

По данным разведки, ликвидировали командира инженерно-саперной бригады пытавшейся перебросить понтоны через Северский Донец. А еще обнули целую мотострелковую бригаду, которая шла на прорыв.

Небольшая группа россиян численностью в одну роту все же смогла прорваться через реку, но здесь их уже встречали украинские бойцы. Вражеские силы преобладали в три раза, но это их не спасло.

— Очень близкие контакты были до 100 метров. Иногда бывало и поближе. Они просто нас недооценили. На самом деле, мы гораздо сильнее их, более мотивированы. А их профессионализм по 10-балльной шкале можно оценить в единицу, — военный ВСУ на псевдо Феникс.

Военные ВСУ говорят, что найденные вещи военных РФ пойдут в музей. У них есть мечта — сделать музей трофейных вещей российских оккупантов, как раньше было с немецкими.

Поражение рашистов под Белогоровкой заставило их отказаться от большого числа восточного фронта.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, перед началом полномасштабного вторжения России армия Украины насчитывала от 250 тыс. до 260 тыс. человек. Сейчас личный состав Вооруженных сил Украины составляет 700 тыс. человек.

По словам президента, для такой страны как Украина нужна армия не в 250 тыс., из которых, как уточнил Зеленский, боевых было 120 тыс. Поэтому в начале 2022 года он подписал указ об увеличении ВС на 100 тыс. на следующий год.

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