Недоверие, доступ и выборы в США: три преграды для глобальной вакцинации от Covid-19

Данные об эффективности более чем на 90% сразу двух вакцин, разработанных по схожей технологии — от компаний Pfizer и Moderna — вызвали волну оптимизма среди медицинского сообщества.

Несмотря на то, что свет в конце тоннеля таки появился, на пути остается немало преград — недоверие населения, доступ к вакцине менее богатых стран, и в США — задержка с переходом власти.

Одобрить вакцину в США могут уже в ближайшие недели. Впрочем, далеко не все американцы готовы вакцинироваться на этом этапе.

Первыми вакцину, по плану, должны получить медики и те, кто работают на передовой борьбы с пандемией. Вакцинация общего населения в США может начаться уже в апреле-мае.

Впрочем, сейчас конкретные планы дистрибуции вакцины в США зависли в воздухе. Действующий президент Дональд Трамп продолжает не признавать поражение на выборах.

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Следовательно, переходная команда Джо Байдена, прогнозируемого победителя, не имеет доступа к прогрессу и планам действующей администрации по борьбе с пандемией.

В своих планах дистрибуции вакцины Байден обещает учесть и глобальную потребность.