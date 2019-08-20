Нефедов обещает очистить таможенную службу от коррупции за два года

Глава государственной таможенной службы – Максим Нефедов хочет услышать конкретику от предпринимателей: имена коррупционеров или названия коррумпированных таможенных подразделений.

Отбор кадров в новые подразделения продолжается. Однако, гораздо сложнее оказалось уволить старых. Из четырех руководителей таможен, которых требовал устранить президент Владимир Зеленский, должности лишился только руководитель Львовской.

Нефедов обещает – запустить новую таможню планируют в сентябре. А полностью реформировать ее: очисти от коррупции и сделать услуги максимально автоматизированными, через два года. Удастся ли это, зависит от поддержки правительства и парламента. И повысят ли сотрудникам зарплаты. Теперь рядовой таможенник получает около 7 тыс. грн.

После вступительного слова – сессия вопросов. Больше всего жалоб на очереди на границе с Польшей. Грузовики с товаром ждут на границе по несколько суток, потому что не хватает разрешений на растаможку. Про новые лимиты Украина договаривается с Польшей.

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Разрешения, это к Укртрансбезпекы и правительству, говорит Нефедов. Он будет заниматься восстановлением пунктов пропуска. Немало в ужасном состоянии, даже без туалетов, а пропускная способность мизерная. А это тоже – причина очередей и коррупционных скандалов. Скандалом закончилась попытка отремонтировать шесть пунктов за деньги Евросоюза. ЕС приостановил проект, потому что работы прекратили.

Бизнес также просит таможню установить прозрачные тарифы на растаможивание.

Максим Нефедов замечает – часто предприниматели наоборот неоправданно просят скидок на растаможку. Поэтому соглашается, что четкие правила таки нужны и желательно одинаковые с европейцами. На встрече никаких документов не подписывали. Однако дискутировали долго. Сошлись на том, что реформа таможни крайне нужна, как и честные правила игры, иначе коррупцию не одолеть. Ведь ежегодно из-за нее Украина теряет не менее 5 млрд долларов.

К слову, что будет делать и сколько времени нужно – Нефьодов о новой должности.

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