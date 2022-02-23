Немедленно ввести санкции против Путина: в мире прошли акции в поддержку Украины

Накануне во многих городах Европы и не только прошли акции в поддержку Украины и украинского народа. Об этом говорится в сюжете Фактов ICTV.

Украинцев, живущих за границей, поддержали и иностранцы.

Люди вышли на улицы, держали в руках украинские флаги и требовали от политиков немедленно ввести жесткие санкции против президента Владимира Путина и российских депутатов.

В Берлине более 600 человек вышли к посольству России с призывами против вторжения российских войск на Донбасс.

Напомним, что накануне в Мариуполе и в Киеве прошли акции протеста. Люди выступили против признания президентом России Владимиром Путиным так называемой независимости террористических “ЛНР” и “ДНР”.

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