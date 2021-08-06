Непогода на Западе: Каменец-Подольский заповедник до сих пор остается без света

Крепость в Каменец-Подольском заповеднике после сильного урагана, который пронесся в западных областях в ночь на 6 августа, остается без света. Кроме того, там до сих пор протекает крыша.

Спасатели установили в заповеднике генератор, чтобы ликвидировать все последствия непогоды.

– Сейчас мы снимаем остатки крыши. А также решаем, что делать с башней: как ее накрывать и беречь от дождя, – говорит директор Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника Александр Заремба.

Накрытие построенной еще в XVI веке башни Лаской Каменец-Подольского заповедника ураган отнес на 25 метров.

Кроме того, в результате ночной грозы и шквального ветра повалено 28 деревьев в самом Каменце и до полусотни деревьев на автодорогах.

Бури и ураганы, которые накрыли в этот день западные области Украины, наделали немало беды. На Буковине град побил овощи на огородах.

А в городе Рахов Закарпатской области в результате обильного ливня на трассу Мукачево-Рогатин сошел селевой поток. В связи с этим движение автомобилей было затруднено.

Всего 6 августа в Украине из-за непогоды без света остались 440 населенных пунктов. Наибольше их – в Хмельницкой области.

По прогнозу погода в Украине 7-8 августа также будет нестабильной. В некоторых регионах ожидается солнечная погода, а в других – возможны дожди с грозами.

Фото: НГП

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