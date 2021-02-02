Непогода в Украине отступает, но расслабляться рано: какая ситуация в регионах

Непогода в Украине понемногу отступает, однако определенные области до сих пор завалены снегом. Метеорологи отмечают, что это еще не конец зимы, поэтому расслабляться не стоит.

В Харькове ветер повалил дерево на автомобиль. К счастью, водителя в машине не было. Мощный снег превратился в мокрый дождь, ходить пешеходными дорожками скользко.

В горсовете Харькова уверяют, что в метель на дорогах работало более сотни машин спецтехники, высыпали более 2 тыс. кубов соли и песка, однако дождь все смывает. Такая погода продержится еще сутки.

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сообщил, что сейчас дороги посыпают песчано-солевой смесью, а службы работают в штатном режиме.

На Ровенщине тоже до сих пор морозно. Осадков нет, и коммунальщики используют время, чтобы освободить села со снежной ловушки. Впервые за зиму вывели на дорогу тяжелую технику.

Представитель службы автомобильных дорог в Ровенской области Дмитрий Леотиюк сообщил, что продолжается обработка обочин и расширение проезда на дорогах. В то же время ожидается осложнение погодных условий в середине недели с возможным образованием заносов и гололедицы.

Аналогичная ситуация на Винничине. Там из-за снегопада накануне были десятки аварий. От обеда уже выпало до полуметра снега.

Людей просят по возможности воздержаться от поездок, пока погода не стабилизируется.

Непогода в Украине

По состоянию на 1 февраля из-за непогоды в Украине на Волыни после снегопада образовалась гололедица. На выходных спасатели освобождали из снежного плена рейсовый автобус с пассажирами, грузовики и легковые автомобили. Между селами до сих пор расчищают дороги.

А в Ровенской области объявили желтый уровень опасности. Утром область накрыл густой туман. Видимость на дорогах ограничена — местами до 200 метров.