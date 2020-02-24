Непогода в Украине: погибла женщина, повалены деревья, без света 251 населенный пункт

Существенное похолодание в Украине и сильный ветер оставили 251 населенный пункт без электричества в семи областях страны. Худшая ситуация на Львовщине и Тернопольщине. На Прикарпатье двое пострадавших.

Первая жертва непогоды в Украине. В Одессе поваленное ветром дерево смертельно травмировало женщину. Произошло это возле жилого массива. В городе бурлит ураган, повалены почти 50 деревьев, повреждены автомобили.

Два человека пострадали от шквального ветра на Прикарпатье. Молодой девушке на голову упала часть металлической крыши, потерпевшая в больнице с черепно-мозговой травмой. Повсюду много провислых проводов и поваленных деревьев. Одно из них поранило человека, который ехал в рейсовом автобусе. Ветка разбила лобовое стекло. Смотрите больше в сюжете Оксаны Худицкой.

Факты ICTV ранее писали о том, что ветер в Одессе валит деревья и срывает крыши, трамваи заблокированы.

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