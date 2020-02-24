Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Непогода в Украине: погибла женщина, повалены деревья, без света 251 населенный пункт

Существенное похолодание в Украине и сильный ветер оставили 251 населенный пункт без электричества в семи областях страны. Худшая ситуация на Львовщине и Тернопольщине. На Прикарпатье двое пострадавших.

Первая жертва непогоды в Украине. В Одессе поваленное ветром дерево смертельно травмировало женщину. Произошло это возле жилого массива. В городе бурлит ураган, повалены почти 50 деревьев, повреждены автомобили.

Два человека пострадали от шквального ветра на Прикарпатье. Молодой девушке на голову упала часть металлической крыши, потерпевшая в больнице с черепно-мозговой травмой. Повсюду много провислых проводов и поваленных деревьев. Одно из них поранило человека, который ехал в рейсовом автобусе. Ветка разбила лобовое стекло. Смотрите больше в сюжете Оксаны Худицкой.

Факты ICTV ранее писали о том, что ветер в Одессе валит деревья и срывает крыши, трамваи заблокированы.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На Львовщине ликвидировали последствия непогоды, движение поездов восстановлено
На Львовщине ликвидировали последствия непогоды, движение поездов восстановлено
Ветер в Одессе валит деревья и срывает крыши, трамваи заблокированы
Ветер в Одессе валит деревья и срывает крыши, трамваи заблокированы
Дожди, мокрый снег и +15: прогноз погоды на неделю (КАРТА)
Дожди, мокрый снег и +15: прогноз погоды на неделю (КАРТА)
Погода в Украине на 24 февраля (КАРТА)
Погода в Украине на 24 февраля (КАРТА)
Погода в Украине на 23 февраля (КАРТА)
Погода в Украине на 23 февраля (КАРТА)
Погода в Украине на 22 февраля (КАРТА)
Погода в Украине на 22 февраля (КАРТА)
Погода в Украине на 21 февраля (КАРТА)
Погода в Украине на 21 февраля (КАРТА)
+7 и дожди со снегом: какой будет погода в Украине на виходные (КАРТА)
+7 и дожди со снегом: какой будет погода в Украине на виходные (КАРТА)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка