Непогода бушует в Европе. Обильные дожди затопили города Франции, Италии и Греции

Европу заливают сильные дожди. Во Франции улицы городов превратились в реки, в Италии некоторые населенные пункты из-за осадков остались отрезанными от мира, а в Греции два человека погибли во время мощного шторма.

Курортные набережные Лазурного побережья во Франции заливает волнами. Лодки и яхты выбрасывает на берег. Дома затоплены, а устояли лишь средневековые замки. Улицы Канн затоплены и безлюдные, только громкоговоритель предупреждает об опасности.

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Во Франции из-за наводнения после ливней погибли по меньшей мере четыре человека. Из-за большого количества воды между Ниццей и Тулоном отменяли движение поездов, также перекрыто несколько автомобильных трасс. Из наиболее пострадавших районов эвакуировали 1,7 тыс. человек.

А на северо-западе Италии в результате обильных осадков возникло наводнение, которое отрезало от мира 370 человек в отдаленных населенных пунктах. С опасной зоны вывезли 120 человек. Из-за оползня там обвалилась 30-метровая секция моста на автомагистрали.

Между тем в Греции два человека стали жертвами непогоды. Тела двух мужчин спасатели обнаружили в парусной лодке в море неподалеку от побережья после мощного шторма.

Грозы вызвали на западе страны сильные наводнения. В регионе Аттика, в который входит и столица Афины, а также второй по величине город страны Салоники приостановили занятия в школах. Также из-за наводнения перекрыли несколько важных дорог.

Напомним, масштабное наводнение в Венеции признано самым сильным за последние 147 лет, а убытки от него достигли €1 млрд.

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