Невероятная отвага: как мужчина спас две семьи с места трагедии в Днепре

37-летняя днепрянка Ирина Спесивцева вспоминает первые секунды по прилету российской ракеты. Дома была с семилетним сыном Захаром:

— Я стояла спиной к окну, мыла посуду и мой ребенок из кухни прошел по коридору и каким-то чудом остался в коридоре в момент взрыва и уцелел. А на меня полетела вся эта арматура – Ирина Спесивцева, жительница разрушенного подъезда

Ирину присыпало обломками. Женщина рассказала, что с трудом сбросила их с себя и поползла к сыну. Спасаться решила через входную дверь квартиры:

— Я выломала свою входную дверь в подъезд и поняла, что подъезда больше нет — Ирина Спесивцева, жительница разрушенного подъезда

Семья оказалась в ловушке, потому что на всех окнах и балконе еще и стояла железная решетка. В отчаянии женщина бросилась к разбитому окну, выходившему во двор:

— Стояли какие-то люди, и я начала громко кричать – Помогите нам! Мы выйти никак не можем и что сейчас что-то может снова взорваться – Ирина Спесивцева, жительница разрушенного подъезда

Крики услышал 39-летний Юрий Васецкий. Мужчина с коллегой в тот день случайно очутился рядом с домом.

Юрий Васецкий – мастер спорта по хортингу. Это украинский вид смешанных единоборств. В разрушенном подъезде на третьем этаже жил его 12-летний ученик с матерью. Юрий сразу позвонил по телефону маме ученика – та была на работе. Мужчина без раздумий бросился на поиски ребенка:

— Подъезда нет, ничего нет – я кричал, кричал. Но ответа не последовало. Забравшись на козырек подъезда, я увидел, что у окна стоит мамочка с ребенком. Выбраться они не могли — Юрий Васецкий, тренер-спаситель

Это были Ирина с Захаром:

— Я один пытался вырвать эту решетку – у меня не хватило сил. Потом на помощь пришли ребята – я не знаю их ни фамилии, ни имени, ни откуда они – мы вместе сорвали эту решетку. Мы эвакуировали мальчика. Затем эвакуировали мамочку — у нее было окровавленное лицо — Юрий Васецкий, тренер-спаситель

Потому как семья была спасена – Юрий добрался и до своего ученика Ростислава:

— Ростику повезло, что у них в комнате предусмотрена ниша. Упала плита на плиту, а затем на стенку и образовался такой, как островок – треугольник безопасности. Он как раз был там. Схватив его за одежду, я его подал ребятам вниз. Ну и дальше они его спустили — Юрий Васецкий, тренер-спаситель

Мама Ростислава – 38-летняя Надежда Ярошенко – детская анестезиологиня. Через считанные минуты она уже была у спасенного сына. Говорит, его звонок по прилету не забудет никогда:

— “Мама, что делать? Окна! Стекло! Вспышка! Взрыв! Не могу дышать! Очень много пыли! Дыма!”. И эта последняя фраза его: “Мама, а лестницы нет”. И на этом прерывается звонок. Уже не было связи — Надежда Ярошенко, жительница разрушенного подъезда

На сыне не было ни одной царапины. Но после пережитого, говорит мать, ребенок нуждается в психологической помощи:

— Он кричит по ночам, он куда-то бежит. Я его хватаю, успокаиваю. Сейчас он начинает рассказывать — как слышал крики, как он слышал стоны, какая вспышка была — Надежда Ярошенко, жительница разрушенного подъезда

Надежда и Ирина благодарны тренеру Юрию за спасение, ведь благодаря его отваге, семьи остались живы.

У Ирины врачи диагностировали черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Семилетний сын не поврежден, однако тоже нуждается в помощи психологов:

— Сынок всегда меня спрашивает, когда мы вернемся домой? Я так, говорит, хочу домой! А я говорю – Сынок, этого дома у нас уже не будет никогда… — Ирина Спесивцева, жительница разрушенного подъезда

Разрушенный подъезд, где жили соседи, – вероятно, снесут. По последним данным от этой российской террористической атаки погибли 46 человек.

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