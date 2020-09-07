Нелегальная застройка и очереди в детсады. С чем идут на выборы главные конкуренты Кличко

Битва за Киев – самый заядлый раунд местных выборов. Ведь здесь все главные органы государственной власти, крупнейшие финучреждения, именно в столице больше всего денег и возможностей. Больше всего людей, только официально в Киеве почти 4 млн человек, а с трудовыми мигрантами и все 6.

Амбициозная цель действующего мэра Виталия Кличко — вывести Киев комфортностью проживания до уровня лучших столиц Европы. В программе кандидата прозрачность власти, преимущество общины над чиновниками, общественного транспорта над частным, установление четких правил застройки города.

Если лидерство действующего мэра, по всем соцопросам, несомненно, то битва за 2 место ожесточенная. И шансы здесь практически равны сразу у нескольких претендентов.

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Выдвиженка от Слуги народа Ирина Верещук до депутатства 5 лет руководила маленьким городком Рава Русская во Львовской области, теперь замахнулась на столицу. Обещает бороться с коррупцией и создать справедливый бюджет. Ее главная фишка — обо всем спрашивать киевлян.

Еще раз обращаюсь к правоохранительной системе — обратите особое внимание на Киев. Он сильно пострадал от хаотических застроек, часто застроек, которые теперь уже невозможно ликвидировать, потому что там живут люди, нельзя попросту снести дома, надо решать вопрос с людьми, — Ирина Верещук.

За Киев будет бороться и шоумен, телеведущий и волонтер Сергей Притула. Он уже год он в партии Голос. Идет в мэры, потому что в городе не видит комплексных изменений — ситуация с хаотичной застройкой не меняется, с пробками и очередями в сады и школы тоже. Обещает провести аудит всех действий власти и проблем.

Город не имеет прозрачности в кадровой политике. Когда люди на должности будут назначаться не из-за желания каких-то групп влияния, а через честные конкурсы, это должно упростить имплементацию всех намерений и реформ, о которых идет речь в разных сферах — Сергей Притула.

На ринге против Кличко готов выступить и опытный политик Николай Томенко. Он был и вице-спикером, и вице-премьером. Его цель — чтобы Киевом руководили граждане, а не олигархи или застройщики.

Местные выборы 2020 в Украине пройдут 25 октября, а предвыборная кампания началась за 50 дней до этой даты — 5 сентября. Факты ICTV писали о том, кто пойдет на выборы в 2020 году и каковы шансы новых кандидатов сменить старых мэров.

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