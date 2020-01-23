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Нелегальные АЗС в Украине: штрафы и как различить

Демонтаж без предупреждения и тысячи гривен штрафа. В Днепре продолжают ликвидировать модульные точки разлива топлива с болгарками, кранами и эвакуаторами. Только за день коммунальщики вместе с налоговиками обнаружили и демонтировали 12 таких модулей. А вот работники незаконных заправок в своих действиях ничего плохого не видят.

В рейде задействовали налоговую милицию. Проверки начались в этом году и проходят по всей стране. Нарушителей ждут не только суд, но и огромные штрафы.

Отличить заправки от легальных обычному водителю невозможно. Поэтому специалисты советуют заправляться только в проверенных местах, ведь качество топлива здесь также никто не гарантирует.

Факты ICTV ранее писали о том, что налоговая закрыла 264 нелегальных АЗС.

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