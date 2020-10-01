Нет денег на лечение Сovid-19. Медики жалуются на отсутствие финансирования

Один день медикаментозного лечения больного коронавирусом с тяжелой и средней формой пневмонии обходится около 2,5 тыс. грн. Лечение в реанимационном отделении — 6 тыс.

Пациенты Львовского центра легочного здоровья вынуждены за все это платить из собственного кармана. Медики уверяют, что денег, которые направляет на лечение Национальная служба здоровья катастрофически не хватает.

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Медучреждение начало принимать больных коронавирусом в апреле. За это время здесь получили помощь почти 1,5 тыс. пациентов.

Все расходы на лечение ложатся на плечи пациентов, ведь средств, которые направляет Национальная служба здоровья Украины, не хватает, — рассказывает директор медучреждения Любомир Рак.

Средств, поступающих от НСЗУ, хватает только на доплаты медикам, расходные материалы и кислород. Если раньше 4 тонны кислорода медучреждение использовало за полтора месяца, то теперь — за день-два.

Несколько лучше ситуация в областной больнице — там денег на лечение одного пациента хватает на десять дней.

Такая же ситуация и в Харькове и Киеве. Например, в областной инфекционной больнице на Прикарпатье, несмотря на подписанные, так называемые, коронавирусные пакеты, медицинское учреждение едва выживает.

Не хватает денег и на лекарственные препараты, и на доплаты медикам. А еще — мало рабочих рук.

Национальная служба здоровья объясняет, что финансирование зависит от количества созданных бригад медиков, которые лечат пациентов с коронавирусjv. По меньшей мере их должно быть четыре. А загруженность одной команды не должна превышать 22 больных.

Зато львовские и франковские врачи утверждают, что увеличить количество бригад нереально, потому что катастрофически не хватает медперсонала.

К примеру, анестезиологов, которые должны входить в коронавируснe. бригаду, в центрах легочного здоровья всего шесть, поэтому физически увеличить количество групп просто невозможно. Поэтому медики ожидают, что систему начислений таки усовершенствуют.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 1 октября коронавирус в Украине подтвердили у 213 028 человек. Уже второй день подряд в стране фиксируют антирекорд суточного прироста больных — 4 069 новых случаев, 30 сентября их было 4 027.

За время пандемии от вируса умерли 4 193 украинца, за последние сутки — 64 человека. Выздороветь удалось 94 443 гражданам страны, за вчера — 2 083 пациентам.

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