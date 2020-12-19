Нет катков и условий. Почему в Украине не развивается фигурное катание

Украина дала фигурному катанию немало Олимпийских чемпионов — вот только на пьедестал они поднимались под флагами других стран. Золото нашему государству принесла Оксана Баюл — и это было в далеком 94-м. Была еще парная бронза в Турине. С тех пор украинское фигурное катание в упадке.

Украина имеет собственное воспитанин чемпионов. Однако в столице за 30 лет независимости — ни одного городского катка для потенциальных олимпийских чемпионов фигуристов.

С начала независимости катки в Киеве исчезали, а где-то так и не реализовались, хотя планы были грандиозные. Спорткомплекс Авангард с ледовой ареной, перестал функционировать с 2011 года.

Несколько катков, которые при СССР строились заводами, сейчас в аренде, и правила диктуют арендаторы, не в пользу детско-юношеским школам по фигурному катанию.

Серебряный призер Юношеских Олимпийских игр в командных соревнованиях Иван Шмуратко вынужден тренироваться на массовых катках в торговых центрах. Но катки в торговых центрах не рассчитаны на профессионалов.

Поэтому так и получается — что те, кто имеют возможность едут заграницу, где есть все условия для развития. Как наша землячка Алена Савченко, которая на последней Олимпиаде в Пхенчхан принесла золотую медаль Германии.

Спорткомплекс в Николаеве

Несколько лет власть Николаева просит Министерство образования передать городу стадион и фехтовальный зал. На их строительство было потрачено в том числе и 40 млн грн из городского бюджета. Там тренируются и проводят соревнования футболисты и фехтовальщики.

Но стадион готов на 98% и не сдан в эксплуатацию, а зал принят с неработающей системой кондиционирования, протекающей крышей и строительными недостатками. У министерства — свои аргументы.