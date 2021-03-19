Нет лекарств и спецкоек для Covid-больных: ситуация в украинских больницах

Ситуация с коронавирусом в Украине остается неутешительной, а в больницах остается все меньше свободных мест. По официальным отчетам, заполненность составила 70 процентов.

Для лечения больных коронавирусом нужны специально оборудованные кровати, иногда они есть только на бумаге. Врачи очень обеспокоены — говорят, сейчас значительно быстрее динамика — осенью больные прибывали медленнее.

Медики отмечают — вирус стал агрессивнее. Если раньше лечили преимущественно старших, то сейчас все больше болеют молодые — по 30-40 лет. Большинство пациентов попадают уже в тяжелом состоянии.

— Больные тяжелые, требуют много внимания, мы снова возвращаемся к тому, что всем коллективом приходится почти жить на работе, — рассказала главный врач киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан.

Сложная ситуация во всем Киеве — больницы заполнены на 74 процента. Сейчас в стационарах почти 3,5 тыс. инфицированных.

В реанимации столичной больницы заняты все 10 мест. И такая ситуация наблюдается с конца февраля.

В Харькове ситуация также не лучше. В больницах почти нет свободных коек.

На самом деле тысячи свободных коек — в основном на бумаге. Госпиталь ветеранов войны, отремонтированный еще осенью, больных Covid-19 не принимает, потому что не имеет кислородной дорожки. А больница Укрзализныци, которая может госпитализировать более четырехсот больных, приняла менее полусотни — также из-за проблем с кислородом и изношенности сетей.

В медучреждении на окраине Харькова нет лекарств — все делают за счет пациентов. Из средств защиты — в декабре персоналу выдали по 2 костюма. В самом медучреждении прокомментировать ситуацию пока не могут.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 19 марта в Украине подтвердили 1 519 926 случаев коронавирусной болезни. За сутки обнаружили еще 15 850 больных.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.

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