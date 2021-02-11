Нет поддержки и мотивации: главные проблемы украинских женщин-ученых

11 февраля отмечают Международный день женщин в науке. По данным Института статистики ЮНЕСКО, только 28% ученых в мире — женщины, в Украине же 46% женщин-ученых.

Однако зарплата доктора или кандидата наук иногда не дотягивает и до 10 тыс. грн, аспиранты имеют только 5 тыс. грн стипендии. Но украинские женщины могут все — и детей рожать, и мирового уровня исследования делать. Мешает только скудность ресурсов украинской науки.

Доктор физико-математических наук Екатерина Терлецкая рассказала, что на ее пути гендерных преград не было, однако поддержки и мотивации женщины в науке тоже не получают.

По ее мнению, современная женщина не должна стоять перед дилеммой — семья или наука.

Читайте Календарь праздников на февраль 2021

Радиобиолог, кандидат биологических наук Елена Паренюк призналась, что ее карьера пошла вверх, когда родили первенца.

— Уже никто не говорит, что мы тебя не пустим работать с радиоактивностью, потому что у тебя детей еще нет, — шутит женщина.

Она изучает, как влияет радиация на экосистему загрязненных зон, поэтому часто бывает в Чернобыле, 2 года жила и работала в Японии, где изучала последствия аварии в Фукусиме.

Там она стала советником местного музея, но хочет, чтобы работу ее и коллег ценили именно в Украине.

Какое еще есть праздник 11 февраля, читайте в материале Фактов ICTV.