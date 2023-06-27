Невозможно ни воевать, ни лечиться: военных с инвалидностью не освобождают от службы

Военнослужащие могут уволиться со службы, если их близкие родственники имеют инвалидность. Но это невозможно, если инвалидность они получили сами. Это звучит парадоксально, но таково наше военное законодательство.

Так что с тяжелыми травмами защитники вынуждены продолжать службу, не имея возможности на полноценное лечение и реабилитацию.

В Верховной Раде еще в начале февраля зарегистрировали законопроект, который должен позволить военным с инвалидностью уволиться по желанию, но спустя почти 5 месяцев на голосование документ так и не подавали. Каждый раз обещают, вот-вот.

Но заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев успокаивает:

Он был одобрен комитетом, у нас есть положительные выводы от Генерального штаба, позиция которого очень важна для принятия решений в Верховной Раде и я надеюсь, что уже на следующем заседании законопроект будет вынесен.

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