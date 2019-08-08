Непоколебимый черный бизнес: в Днепре напали на митинг против нелегальных игровых автоматов

В Днепре 7 августа неизвестные в балаклавах избили активистов, которые хотели зафиксировать факт ведения нелегального бизнеса. Ребята ждали полицию, чтобы написать заявление, однако вместо правоохранителей приехали их обидчики.

В общественной организации, проводившей рейд, заявляют: такой беспорядок стал возможен из-за того, что нападавших покрывают в самой полиции. В результате конфликта пострадали семь активистов, четверо из них до сих пор в больнице.

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Полиция избиение квалифицирует как хулиганство.

Правоохранители задержали только одного из нападавших. Обнаружили и два автомобиля, которые принадлежат злоумышленникам, а в них – балаклавы, нож и травматический пистолет.

Открыли ли в полиции производство по факту ведения незаконного игорного бизнеса правоохранители пока не разглашают. Активисты несмотря на избиения останавливать свои рейды не планируют. Они настроены на борьбу и обещают дойти до руководителей государства, чтобы там наконец нашли механизмы закрыть черный бизнес.

На днях в сети появилась и электронная петиция, где активисты просят президента убрать игровые залы.

Напомним, в Днепре грабители взорвали банкомат одного из госбанков и забрали деньги.

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