Непоправимый удар: Кулеба прокомментировал слова Лукашенко о Крыме
Признание Беларусью незаконной оккупации Крыма Россией нанесет непоправимый удар по украино-белорусским отношениям.
Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
— Украина уже давно не считается с высказываниями Лукашенко, но его действия будет оценивать. Вопрос Крыма является бескомпромиссным для Украины, – сказал Кулеба.
Напомним, в интервью одному из пропагандистский каналов РФ диктатор назвал временно оккупированный украинский полуостров российским.
Лукашенко отметил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным вместе съездить в Крым.
Он также подчеркнул, что его визит станет признанием незаконной оккупации со стороны Беларуси.