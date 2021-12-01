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Непоправимый удар: Кулеба прокомментировал слова Лукашенко о Крыме

Анастасія Мазур Дмитрий Кудрявцев редактор ленты

Признание Беларусью незаконной оккупации Крыма Россией нанесет непоправимый удар по украино-белорусским отношениям.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

— Украина уже давно не считается с высказываниями Лукашенко, но его действия будет оценивать. Вопрос Крыма является бескомпромиссным для Украины, – сказал Кулеба.

Напомним, в интервью одному из пропагандистский каналов РФ диктатор назвал временно оккупированный украинский полуостров российским.

Лукашенко отметил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным вместе съездить в Крым.

Он также подчеркнул, что его визит станет признанием незаконной оккупации со стороны Беларуси.

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