Непоправимый удар: Кулеба прокомментировал слова Лукашенко о Крыме

Признание Беларусью незаконной оккупации Крыма Россией нанесет непоправимый удар по украино-белорусским отношениям.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

— Украина уже давно не считается с высказываниями Лукашенко, но его действия будет оценивать. Вопрос Крыма является бескомпромиссным для Украины, – сказал Кулеба.

Напомним, в интервью одному из пропагандистский каналов РФ диктатор назвал временно оккупированный украинский полуостров российским.

Лукашенко отметил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным вместе съездить в Крым.

Он также подчеркнул, что его визит станет признанием незаконной оккупации со стороны Беларуси.

Читайте Абитуриенты из Крыма и Донбасса смогут поступать без ВНО

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.