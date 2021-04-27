Нептун, Ольха и Аллигатор. Чем Украина может встретить РФ в случае усиления агрессии
За время войны с РФ украинская армия окрепла. В стране более профессионально готовят военных и разрабатывают современное оружие.
Одно из достижений — противокорабельный комплекс Нептун с малозаметной для вражеских радаров крылатой ракетой, которая с берега уничтожает цель на расстоянии более 250 км в любую погоду.
Еще одно весомое достижение отечественной обороны сферы — высокоточная ракета Ольха-М с корректируемой боеприпасом калибром 300 мм. Дальность стрельбы — до 130 км. Это улучшенная версия Ольхи, которая уже два года на вооружении украинской армии.
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Кроме того, есть более мощный за иностранные образцы радиолокационный комплекс Зоопарк-3. С помощью него можно выявлять точные координаты, из которых враг бьет минометами, артиллерией или ракетами. Дальность разведки позволяет радару работать в глубоком тылу.
Также есть дальнобойная крупнокалиберная винтовка Аллигатор. Она предназначена для уничтожения вражеских укреплений, эффективная дальность — 2 км.
Украинское оружие
Из-за обострения ситуации на Востоке Украины предприятия, входящие в состав Укроборонпрома, готовы изготовить вдвое больше продукции.
Об этом заявил генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев
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