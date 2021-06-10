Неопровержимые доказательства: что происходит на заседании суда в Гааге по МН17

Окружной суд города Гаага продолжил рассмотрение по существу дела об уничтожении в небе над Донбассом малайзийского авиалайнера МН17.

На сегодняшнем заседании были обнародованы переговоры между гражданином Украины Леонидом Харченко и россиянином Сергеем Дубинским.

Харченко, который согласно биллингу его телефона находился неподалеку от поселка Снежное, доложил об уничтожении самолета Дубинскому, базировавшемуся в Донецке.

— Птичку мы хлопнули, — заявил украинец.

При этом боевики не сразу поняли, какой конкретно самолет они сбили. После того, как террористы осознали, что уничтожили пассажирский авиалайнер – они скрылись с места происшествия.

Кроме того, прокуроры также показали маршрут, по которому боевики спешно возвращали Бук в Россию.

Новые доказательства по делу МН17

Накануне окружной суд Гааги заслушал серию записей телефонных переговоров между обвиняемыми в уничтожении малайзийского авиалайнера МН17.

Террористы обсуждали получение ЗРК из России, а также его передвижение по неподконтрольной Украине территории.

Кроме того, согласно перехватам местом дислокации Бука должно было стать поле неподалеку от села Первомайское, откуда в итоге и была выпущена ракета.

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