Неопровержимые доказательства: что происходит на заседании суда в Гааге по МН17
Окружной суд города Гаага продолжил рассмотрение по существу дела об уничтожении в небе над Донбассом малайзийского авиалайнера МН17.
На сегодняшнем заседании были обнародованы переговоры между гражданином Украины Леонидом Харченко и россиянином Сергеем Дубинским.
Харченко, который согласно биллингу его телефона находился неподалеку от поселка Снежное, доложил об уничтожении самолета Дубинскому, базировавшемуся в Донецке.
— Птичку мы хлопнули, — заявил украинец.
При этом боевики не сразу поняли, какой конкретно самолет они сбили. После того, как террористы осознали, что уничтожили пассажирский авиалайнер – они скрылись с места происшествия.
Кроме того, прокуроры также показали маршрут, по которому боевики спешно возвращали Бук в Россию.
Новые доказательства по делу МН17
Накануне окружной суд Гааги заслушал серию записей телефонных переговоров между обвиняемыми в уничтожении малайзийского авиалайнера МН17.
Террористы обсуждали получение ЗРК из России, а также его передвижение по неподконтрольной Украине территории.
Кроме того, согласно перехватам местом дислокации Бука должно было стать поле неподалеку от села Первомайское, откуда в итоге и была выпущена ракета.