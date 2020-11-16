Нехватка урн и членов комиссии: как прошел второй тур выборов в Украине

Город Украинка Киевской области два года жил без мэра, но в первом туре избиратели также не выбрали себе руководителя, поэтому 15 ноября прошел второй тур выборов.

За главное кресло Украинки соревновались два кандидата Оксана Кирилюк от партии Слуга народа и представитель Евросолидарности Александр Туренко.

Во время волеизъявления без нарушений не обошлось: на участках не хватало ящиков и членов комиссии. Кроме того, на одном из участков заседание начали досрочно и без наблюдателей.

По данным нардепа Виктории Сюмар, кандидат от Европейской солидарности набрал больше голосов избирателей.

— Только что закончился подсчет голосов в украинском ОТГ. 2 852 голоса получил Туренко (ЕС), а 2 450 — Кирилюк (Слуга народа), — говорится в сообщении Сюмар.

А вот в Луцке второй тур выборов мэра прошел с рекордно низкой явкой.

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На 109 участках проголосовали почти 24% жителей. Выборы городского головы Луцка были долгожданными, поскольку город также не имел мэра, потому что тот умер от тяжелой болезни.

Во втором туре соревновались лидер фракции Укроп в городском совете Игорь Полищук (партия За майбутнє) и бывший мэр Богдан Шиба (самовыдвиженец).

Нарушения в ходе голосования

Гражданская сеть Опора не зафиксировала никаких нарушений избирательного законодательства на 87% избирательных участков, где проходит второй тур местных выборов.

На 11% участков зафиксированы нарушения незначительного процедурного характера или административные правонарушения.