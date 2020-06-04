Нехватка воды в Крыму: РФ может использовать это для новой агрессии против Украины

Симферопольское водохранилище пересыхает. Москва уточнила: хранилище было создано в 1954 году — кстати, сразу после того, как Хрущев передал полуостров Украине, которой было легче и логичнее его содержать. Сейчас запасы пресной воды на полуострове тают на глазах. Украина ее перекрыла, поэтому водохранилища наполнены где-то наполовину.

Оккупационная власть отчитывается: проблемы преувеличены и связаны они с погодой. Но даже так называемый глава республики Сергей Аксенов должен был признать: засухи, как в этом году, не было 150 лет. Это не только климат. Украина после захвата полуострова перекрыла Северо-Крымский канал, который давал до 85% питьевой воды. И не пустит воду до деоккупации.

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Вода разделила население полуострова. Больше всего Москве прислуживают предатели. Бывшая главный прокурор Крыма Наталья Поклонская пожаловалась на водные проблемы в ООН. Там пока не отреагировали. Проигнорировал аналогичные обращения от крымской фирмы и Европейский суд по правам человека.

Но Россия и не думает сдаваться. Путин использует любой повод, чтобы перед июльским референдумом поднять свой несколько упавший рейтинг. Поэтому может прибегнуть и к провокациям, в том числе и в Крыму, где сейчас идут очередные военные учения.

Военные учения проводит Черноморский флот России в аннексированном Крыму.

Российская армия отрабатывает оборонительные и наступательные действия. Бронетехника училась стрелять по технике условного противника.

По данным Генштаба, в Крыму удерживают 30-тысячная сухопутная группировка и большая часть Черноморского флота РФ.

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