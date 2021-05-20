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Нетаньяху не исключает оккупации сектора Газа

Израиль может оккупировать сектор Газа, который официально принадлежит Палестинской автономии. Такую возможность не исключает израильский премьер Беньямин Нетаньяху.

Он объяснил, что восстановить спокойствие в регионе можно либо за счет оккупации, либо благодаря созданию фактора сдерживания.

Между тем стороны ближневосточного конфликта продолжают обмениваться ракетными ударами: израильтяне ночью обстреливали Газа, палестинцы — юг израильских территорий.

Ашкелон — один из городов, который оказался в зоне интенсивных обстрелов. Однако его жители призывают премьера Нетаньяху не отступать и продолжать боевые действия.

— Мы не готовы прекращать огонь, совершенно не готовы. Каждые несколько месяцев ХАМАС решает, что хочет пострелять в нас и стреляет. А потом вдруг решает, что хочет перемирия. Для них это только время, чтобы запастись новым оружием. Поэтому мы не согласны на прекращение огня, — рассказал студент Итамар Бурак.

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Обострение на Ближнем Востоке

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось 10 мая 2021 года.

С тех пор боевики исламской организации ХАМАС и армия Израиля выпустили в сторону друг друга тысячи ракет, некоторые из которых достигли цели.

За семь дней погибли по меньшей мере 212 палестинцев и 10 израильтян.

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