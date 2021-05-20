Нетаньяху не исключает оккупации сектора Газа
Израиль может оккупировать сектор Газа, который официально принадлежит Палестинской автономии. Такую возможность не исключает израильский премьер Беньямин Нетаньяху.
Он объяснил, что восстановить спокойствие в регионе можно либо за счет оккупации, либо благодаря созданию фактора сдерживания.
Между тем стороны ближневосточного конфликта продолжают обмениваться ракетными ударами: израильтяне ночью обстреливали Газа, палестинцы — юг израильских территорий.
Ашкелон — один из городов, который оказался в зоне интенсивных обстрелов. Однако его жители призывают премьера Нетаньяху не отступать и продолжать боевые действия.
— Мы не готовы прекращать огонь, совершенно не готовы. Каждые несколько месяцев ХАМАС решает, что хочет пострелять в нас и стреляет. А потом вдруг решает, что хочет перемирия. Для них это только время, чтобы запастись новым оружием. Поэтому мы не согласны на прекращение огня, — рассказал студент Итамар Бурак.
Обострение на Ближнем Востоке
Обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось 10 мая 2021 года.
С тех пор боевики исламской организации ХАМАС и армия Израиля выпустили в сторону друг друга тысячи ракет, некоторые из которых достигли цели.
За семь дней погибли по меньшей мере 212 палестинцев и 10 израильтян.