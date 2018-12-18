Неизвестный яд в школе: как вести себя, чтобы спастись

В Виннице в школе нашли опасное химическое вещество. Это легенда учений спасателей – проверка обнаружила – не все учителя знают, что делать в чрезвычайных ситуациях. А в городе за последний год уже случилось несколько случаев, когда ученики приносили на уроки слезоточивый газ, или другие опасные распылители.

В школу прибывают все экстренные службы. Так должно быть в любой чрезвычайной ситуации. Врачи к пострадавшим, а спасатели-химики – искать опасное вещество.

После этого лабораторный центр должен установить, насколько опасна найденная жидкость. А спасатели уже указывают на ошибки во время учений, которые должны исправить в школе.

Смотрите: Украинские беспилотники Spectator: характеристики и возможности коптеров

Больше часа учителя, полиция и медики учились спасать детей. В реальных обстоятельствах это должны делать быстрее.

Вчера Факты ICTV писали, в каком состоянии бомбоубежища в Запорожье.

Опубликовано Декабрь, 18 в 21:43



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.