Неизвестный яд в школе: как вести себя, чтобы спастись
В Виннице в школе нашли опасное химическое вещество. Это легенда учений спасателей – проверка обнаружила – не все учителя знают, что делать в чрезвычайных ситуациях. А в городе за последний год уже случилось несколько случаев, когда ученики приносили на уроки слезоточивый газ, или другие опасные распылители.
В школу прибывают все экстренные службы. Так должно быть в любой чрезвычайной ситуации. Врачи к пострадавшим, а спасатели-химики – искать опасное вещество.
После этого лабораторный центр должен установить, насколько опасна найденная жидкость. А спасатели уже указывают на ошибки во время учений, которые должны исправить в школе.
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Больше часа учителя, полиция и медики учились спасать детей. В реальных обстоятельствах это должны делать быстрее.
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