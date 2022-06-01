Неопределенность ЕС по поводу статуса кандидата для Украины приведет к новым проблемам на континенте – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что одной из причин агрессии РФ против Украины стала стратегическая неопределенность Европейского Союза по поводу нашей страны.

Об этом он сказал во время интервью Фактам ICTV.

Он подчеркнул, что у Киева очень четкая позиция по вопросу вступления в ЕС: мы хотим услышать четкий ответ – или да, или нет.

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– Те, кто будет приходить и говорить: а давайте вот так, а давайте подкрутим, а давайте что-то слепим 50 на 50 – они по сути вместо решения вопроса будут лишь приумножать или усложнять его. Мы очень четко об этом сказали. Нас за это критикуют – говорят, зачем вы лишаете себя маневра. Но это не тот вопрос, где нам нужен маневр, нужен четкий стратегический ответ – да или нет, – рассказал министр.

Он отметил, что Украина не боится услышать “нет”, мы – страна, которая уже три месяца находится в состоянии полномасштабной войны и которая побывала на грани выживания.

– Если мы не внесем стратегическую ясность, проблемы на европейском континенте будут лишь умножаться. Я абсолютно убежден в этом. Я анализирую годы европейского пути Украины и абсолютно убежден, что одной из причин, почему Путин рискнул напасть на Украину, стала стратегическая неопределенность Европы насчет Украины. Он был убежден, что Европа не встанет на нашу сторону, не поддержит нас и проглотит уничтожение Украины, – считает Кулеба.

Министр уточнил, что, к счастью, Путин ошибся и Европа удивила всех, включая саму себя, своей реакцией.

– Но одной из причин агрессии стала эта стратегическая неопределенность. Вроде бы как Украина – часть Европы, но нет, в ЕС попасть нельзя, есть сложности, нужно подождать, нужно посмотреть, – перечислил он.

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