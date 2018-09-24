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Незаконно огражденная парковка: в столичном доме жители воюют за место для авто

В многоэтажке Киева разгорелся скандал из-за банальной парковки. Оказывается жители одного парадного, ни с кем не согласовав, решили выделить парковки для скорой, пожарной или аварийной газовой службы. Казалось бы, намерения благие, но ключи от этой парковки экстренных служб у консьержки.

Люди говорят, есть даже протокол собрания, впрочем лишь одного подъезда. Жителей двух других никто не приглашал. Обслуживает дом ООО Первый Украинский экспертный центр. Прояснить Фактам законность установления ограничителя не удосужились в течение двух месяцев.

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Руководство Деснянского района уверяет – уже дали поручение департаменту по благоустройству провести проверку на законность установления объекта.

Зато в профильном департаменте КГГА Фактам разъяснили – по законодательству придомовая территория – общая собственность всех жильцов дома. Принимать решение одним подъездом об установлении ограничителей – незаконно. Все решают общие сборы. Между тем, жители других двух подъездов уже обратились с заявлением в полицию.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Одессе мужчину убили из-за замечания о парковке

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